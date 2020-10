Notowaniom złota pomagało w piątek słabnięcie dolara amerykańskiego.

Dodatkowo popytowi na kruszec sprzyjał wzrost przekonania o przyjęciu pakietu pomocy dla gospodarki po tym jak Biały Dom podwyższył jego proponowaną wartość, zmniejszając różnicę wobec propozycji Demokratów.

- Do stymulacji dojdzie wcześniej czy później, a to dobra wiadomość dla notowań złota – powiedział Edward Moya, analityk Oanda. – Złoto ustabilizowało się, a marsz ceny w górę powinien być dużo łatwiejszy w pozostałej części roku – dodał.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 1,6 proc. do 1926,20 USD. To najwyższy kurs zamknięcia najaktywniej handlowanego kontraktu od 18 września. W skali tygodnia złoto zdrożało o ok. 1 proc.