Złoto najtańsze od 7 tygodni

Złoto zakończyło wtorkową sesję spadkiem pomimo nasilenia nastrojów risk-off.

Cena kruszcu spadała we wtorek z powodu rosnących rentowności obligacji i umacniającego się do 10,5 miesięcznego maksimum dolara. Inwestorzy zaczęli uwzględniać w cenach zacieśnienie polityki monetarnej przez Fed nawet pomimo oznak chwilowego osłabienia koniunktury. Nie przejęli się także zbytnio wtorkową „gołębią” deklaracją szefa banku centralnego, Jerome Powella, że gospodarka USA wciąż jest daleka od osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów spadał o 0,8 proc. do 1737,50 USD. Wcześniej we wtorek złoto taniało nawet o 1,4 proc. do 1727,80 USD. Najwyżej notowane było po 1754 USD.