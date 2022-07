Złoto najtańsze w tym roku

Cena złota spadła po tym jak indeks dolara zbliżył się do najwyższej wartości od 20 lat. Inne metale notowane na giełdzie nowojorskiej również staniały.

Umocnienie dolara oznacza mniejszą atrakcyjność notowanych w nim aktywów dla inwestorów posiadających inne, słabnące waluty. We wtorek indeks dolara zbliżył się do wartości z listopada 2002 roku, bo inwestorzy uważają walutę USA za „bezpieczną przystań” w czasie kiedy rosną obawy recesji. Dlatego spadek ceny nie dotyczył we wtorek tylko złota, ale także innych metali.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z sierpniowych kontraktów spadał o 2,1 proc. do 1763,90 USD i jest najniższy od grudnia. Srebro z wrześniowych kontraktów staniało o 2,8 proc. do 19,12 USD za uncję i jest najtańsze od lipca 2020 roku. Kurs palladu z wrześniowych kontraktów spadł o 1,0 proc. do 1918,80 USD za uncję, a platyna z październikowych kontraktów staniała o 2,4 proc. do 850,70 USD za uncję. Cena uważanej za barometr koniunktury gospodarczej miedzi z wrześniowych kontraktów spadła we wtorek na Comex aż o 5,2 proc. do 3,415 USD za funt.

