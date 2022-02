Złoto powyżej 1900 USD

Cena złota rośnie w poniedziałek wieczorem po tym jak prezydent Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu przez Rosję separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie.

Kurs złota rośnie obecnie o ok. 0,3 proc. do 1906,20 USD za uncję. To ok. 16 USD więcej niż notowane było rano, kiedy na rynkach tliła się jeszcze wiara w dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu ukraińskiego i jego deeskalację dzięki zapowiedzianemu szczytowi Biden-Putin. Optymizm jednak dość szybko zmalał w związku z sygnałami z Kremla, że konkretnych ustaleń dotyczących spotkania prezydentów nie ma. Dodatkowo nastroje psuły doniesienia o wtargnięciu Ukraińców na terytorium Rosji, a także wystąpieniu przywódców separatystycznych regionów wschodniej Ukrainy do Władimira Putina o uznanie ich niepodległości. Wieczorem prezydent Rosji podpisał dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" i cena złota zaczęła rosnąć. W ciągu dnia wahała się w zakresie 1889,70-1910,80 USD. Złoto jest obecnie najdroższe od czerwca 2021 roku.