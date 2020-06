Czwartkowe notowania złota na giełdzie nowojorskiej zakończyły się pierwszym wzrostem kursu po trzech spadkach z rzędu.

Notowaniom złota sprzyjało pogorszenie nastrojów na rynkach akcji, a także słabnięcie dolara amerykańskiego. Dodatkową zachętą była niska cena, bo w środę na zamknięciu złoto było najtańsze od 11 maja.

W czwartek na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z sierpniowych kontraktów rósł o 1,3 proc. do 1727,40 USD. Notowania rozpoczęły się kursem 1702 USD i w ich trakcie dochodził on nawet do 1729 USD.