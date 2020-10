To pierwszy tydzień spadku ceny złota po dwóch wzrostowych.

Notowaniom złota nie sprzyjało w mijającym tygodniu umocnienie dolara. Jego indeks zyskał 0,7 proc. Choć w piątek spadał, złoto także taniało, co tłumaczono wygaśnięciem nadziei na uchwalenie pakietu wsparcia gospodarki USA przed wyborami prezydenckimi. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów spadał o 0,1 proc. do 1906,40 USD. Jest o ok. 1 proc. niższy niż tydzień wcześniej.