Złoto zaczęło drożeć

Cena złota wzrosła w poniedziałek po tym jak spadła po poprzednich dwóch sesjach.

Notowaniom złota pomogło nsłabnięcie dolara amerykańskiego, którego indeks w piątek wspiął się najwyżej od prawie 20 lat, a także spadek rentowności obligacji USA. Dodatkową zachętą była największa przecena złota przez miniony tydzień od 11 miesięcy. Na zamknięciu sesji w poniedziałek kurs uncji złota z czerwcowych kontraktów rósł o 0,3 proc. do 1814 USD. Wcześniej w jej trakcie spadał nawet do 1785 USD i rósł do 1817,10 USD.