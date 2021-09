Złoto zdrożało o 30 centów

Cena złota rosła symbolicznie na zamknięciu pierwszej sesji tygodnia.

W poniedziałek cena złota rosła momentami o 0,5 proc., a momentami spadała o 0,3 proc. Notowaniom kruszcu nie sprzyjał wzrost rentowności obligacji skarbowych USA oraz „jastrzębie” wypowiedzi szefów Fed sugerujące rychłe rozpoczęcie redukcji zakupów obligacji. Indeks dolara zmieniał się jednak minimalnie, co było pozytywne dla notowań złota. Dlatego na zamknięciu sesji jego kurs choć minimalnie, to jednak rósł o 30 centów, czyli 0,02 proc., do 1752 USD za uncję. To już drugi z rzędu wzrost ceny metalu.