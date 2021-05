Złoty ma szansę na aprecjację

Wysokie odczyty inflacji i rosnące prawdopodobieństwo na podwyżki stóp procentowych wzmacniają waluty w regionie, w krótkim terminie PLN ma szansę na aprecjację - ocenił w rozmowie z PAP Biznes strateg PKO BP Mirosław Budzicki. Dodał, że czynnikiem ryzyka wciąż pozostaje wynik wtorkowego posiedzenia Sądu Najwyższego. Na krajowym rynku długu presja na dalszy wzrost rentowności może się utrzymywać.

"Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję to - poza wynikiem posiedzenia Sądu Najwyższego, na co wciąż czekamy - mieliśmy publikacje inflacji w naszym regionie. Mieliśmy dużo mocniejszy wzrost od oczekiwań w Czechach i trochę wyższy od oczekiwań, ale wciąż wysoki na Węgrzech. One zwiększają prawdopodobieństwo podwyżek stóp proc. w regionie, a rynek taki scenariusz wycenia już nawet w tym roku - w Polsce, w Czechach i na Węgrzech. To w jakiś sposób przekłada się też na wycenę walut regionu, wzmacnia je. Szczególnie czeska korona, forint zyskują. W trakcie dzisiejszej sesji być może nie było bardzo dużych zmian - poza obligacjami - ale w perspektywie najbliższych dni może to wpływać na wycenę walut w regionie" - powiedział Budzicki.

"Patrząc na czynniki, które będą wpływały na waluty w regionie, to zdecydowanie wzrost prawdopodobieństwa podwyżek stóp we wszystkich państwach regionu może pozytywnie wpływać na wyceny. Złoty pozostaje trochę słabszy w relacji do forinta czy korony, patrząc na ostatnie dni, co prawdopodobnie jest spowodowane oczekiwaniem na wyroki SN, TSUE - to się przetacza, co dwa dni mamy w zasadzie jakieś orzeczenie. To ma wpływ na wycenę złotego, który jest relatywnie stabilniejszą walutą w ostatnim czasie, nie zyskuje tak jak forint czy korona" - dodał.

Strateg PKO BP ocenił, że wzrost inflacji i związana z nim zmiana retoryki NBP może wspierać w złotego.

"Pewnie też istotnym czynnikiem dla PLN w dłuższym horyzoncie jest cały kontekst inflacyjny. W ostatnim czasie prezes Glapiński, ale też inni członkowie RPP zmienili retorykę. Z ich wypowiedzi wynika, że bank centralny z mniejszym komfortem patrzy na perspektywę kolejnych kwartałów i dopuszcza dyskusję na temat zmian w polityce pieniężnej. To ma też wpływ na SPW, ale też w jakiś sposób ma wpływ na walutę. Jeżeli w ogóle rozważamy zaostrzenie polityki monetarnej, to automatycznie spada zainteresowanie ewentualną interwencją na rynku walutowym" - powiedział.

Budzicki podkreśla, że ryzykiem wciąż pozostaje orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych związanych z kredytami w walutach obcych.

"Czynnikiem ryzyka pozostaje - i to bardzo poważanym - orzeczenie SN. Nie zakładam bardzo negatywnego scenariusza dla systemu finansowego. Nawet gdyby był to lekko negatywny wyrok, to zakładam, że bank centralny będzie wspierał rynek w procesie ewentualnego przewalutowania portfela kredytowego. Zatem, choć sam wyrok mógłby być negatywny dla gospodarki, dla banków, dla cen akcji tych banków, to w przypadku złotego ta sytuacja powinna być lepsza - bank centralny w jakiś sposób między wierszami sygnalizuje, że jeśli będzie to konieczne, rynek finansowy takie wsparcie otrzyma" - powiedział.

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE

× To musisz wiedzieć dziś rano autor: Kamil Zatoński Wysyłany codziennie Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. Chcę otrzymywać newsletter To musisz wiedzieć dziś rano * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Na wtorek, na godz. 10.00 zaplanowane było posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych związanych z kredytami w walutach obcych, jednak ze względu na ewakuację budynku sądu został ono przesunięte na godz. 13.00.

Budzicki zaznaczył też, że złotemu sprzyjać powinna tez poprawa sytuacji pandemicznej w Polsce i odmrażanie gospodarki.

"W dłuższym terminie kontekst dla PLN jest pozytywny. W krótkiej perspektywie możemy mieć jeszcze zaburzenia po wyroku" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Jeżeli chodzi o rentowności polskiego długu to zdecydowanie dziś notowania mogły zaskoczyć. Przy relatywnie mniej istotnych wydarzeniach doszło do dużego wzrostu, szczególnie na polskim rynku. Tu należy wspomnieć o publikacjach inflacji w regionie, ale też mocniejszy od oczekiwań okazał się indeks ZEW w Niemczech. To mogło pchnąć rentowności SPW w górę, w ślad za bundami, które też dziś mocno wzrosły" - powiedział Budzicki.

"Trudno nie zauważyć, że presja na wzrost rentowności się utrzymuje i wydaje się, że będzie się utrzymywać. Czynniki fundamentalne za tym przemawiają. Pojawia się pytanie czy przypadkiem rynek w tych rentownościach nie wzrósł już za wysoko, czy nie zaczyna wyceniać zbyt skrajnych scenariuszy. Rynek już dawno wyceniał podwyżki stóp procentowych w regionie, w Polsce wyceniona jest podwyżka już w tym roku" - dodał.

Zdaniem stratega PKO BP, presja na dalszy wzrost rentowności może się utrzymać.

"Ja opowiadam się za stabilizacją blisko tych poziomów, które mamy teraz, lub - po dzisiejszym dniu - za spadkiem rentowności do końca kwartału. Ale trzeba przyznać, że mamy asymetryczne ryzyko po stronie wyższych rentowności. Zaskoczenia po stronie inflacji są in plus, jeśli chodzi o aktywność gospodarczą - też in plus. To trend długoterminowy" - powiedział.

"Zakładam w dalszym ciągu, że rentowność 10-letnich obligacji na koniec II kw. wyniesie ok. 1,65 proc. wobec dziś ok. 1,80 proc. Więc spodziewam się spadku w perspektywie końca kwartału, ale też widać długookresowy wzrost. Presja na wzrost jest, choć utrzymuje, póki co, swoją prognozę" - dodał.