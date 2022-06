Złoty mocniejszy do dolara, stabilny w stosunku do euro

Złoty w piątek rano był stabilny w stosunku do euro. Wspólna waluta ok. godz. 7.30 notowana była po nieco ponad 4,6 zł, co oznacza, że na początku handlu umocniła się o 0,06 proc.