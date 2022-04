Złoty może odzyskiwać swoją siłę

"Na EUR/PLN już w drugiej części wtorkowych notowań skończyła się konsolidacja, a kurs wybił się górą z budującego się od końca marca trendu bocznego reagując na informacje w sprawie wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Rynek dotarł do istotnego poziomu technicznego na poziomie 4,7239, który testował zarówno we wtorek, jak i podczas dzisiejszych notowań. Oporu nie udało się pokonać, a kurs EUR/PLN wrócił w okolice 4,70, gdzie w tej fazie sesji pozostaje" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

fot. Bloomberg

"Na osłabienie złotego w wyniku czynników lokalnych nakładają się trendy globalne, czyli umacnianie dolara, które nie sprzyja umacnianiu walut z naszego regionu. Mocny dolar jest natomiast konsekwencją tego co dzieje się w Chinach" – dodał.

Zdaniem ekonomisty, jeśli na chłodno przemyśli się temat związany w odcięciem od rosyjskiego gazu, to jest to tylko przyspieszenie pewnych procesów, które i tak w tym roku miały nastąpić.

"Jeśli nie nastąpią wstrzymania dostaw gazu do innych europejskich państw, to uważam, że z tego tytułu jakichś dalszych perturbacji na rynku złotego nie będzie. Co więcej, obecne osłabienie złotego może być argumentem, aby politykę pieniężną w Polsce zacieśniać mocniej, a to powinno złotego umacniać" – powiedział Sutowicz.

Zdaniem Sutowicza perspektywy dla złotego są raczej umiarkowanie optymistyczne i uważa on, iż testowany w okolicach 4,73 opór dla EUR/PLN może dalszą zwyżkę tej pary zatrzymać.

"Przy braku jakichś kolejnych, niespodziewanych informacji z otoczenia rynku, złoty powinien odzyskiwać swoją siłę" – powiedział ekonomista.

O godzinie 15.58 EUR/PLN zniżkuje o 0,23 proc. do 4,7035, a USD/PLN rośnie o 0,57 proc. do 4,4580. W tym czasie dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,79 proc. do 1,0553.

RYNEK DŁUGU

"Środa, po dwudniowej korekcie, przynosi wzrosty rentowności krajowego długu wzdłuż całej krzywej. Tym samym wróciliśmy do dominującego trendu, co jest naturalną konsekwencją tego, że szerokie spektrum czynników działa w kierunku spadków cen polskiego długu" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

"Działają tutaj czynniki krajowe, ale również widać wpływ rynków bazowych, związany również zacieśnianiem polityki pieniężnej przez Fed czy ECB. Wpływ ma też sytuacja fiskalna w kraju, która poprzez zwiększone potrzeby pożyczkowe ulega pogorszeniu" – dodał.

Zdaniem Sutowicza, rynek czeka już na piątkowy, szybki odczyt inflacji w Polsce za kwiecień, jak również na zbliżające się posiedzenie RPP.

W piątek 29 kwietnia br. o godzinie 10.00 GUS opublikuje szybki szacunek inflacji CPI za kwiecień 2022 r.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w czwartek 5 maja.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadają o 0,6 pb do 2,767 proc., a niemieckich idą w dół o 0,1 pb 0,7995 proc.