Złoty pozostaje mocny

"Czwartek na rynkach finansowych na obecnym etapie jest spokojny. Nie było zaskoczeń ze strony sprawozdania z ostatniego posiedzenia Fed, a dzisiejsze dane na temat PKB z USA były nieco gorsze od rynkowych oczekiwań, jednak blisko konsensusu. W takim otoczeniu EUR/USD jest notowany na nieco wyższych poziomach, gdyż jak się wydaje rynek pamięta o ostatnich wypowiedziach prezes ECB w sprawie zbliżających się w strefie euro podwyżek stóp procentowych. Moim zdaniem EUR/USD zakończy obecny tydzień w okolicach 1,07, gdzie obecnie jest notowany" - powiedziała w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Jak dodała, jeśli jest spokojnie na EUR/USD, to również na EUR/PLN zazwyczaj jest spokojnie.

"W naszym regionie nie jest jednak spokojnie, gdyż w środę premier Orban przedstawił oficjalne projekty niespodziewanych podatków dla wielu branż, w tym dla sektora bankowego. W takim otoczeniu na wartości tracił forint oraz węgierska giełda. Na te wydarzenia nie reagował jednak EUR/PLN, co pokazuje, że złoty od walut regionu nieco się oderwał" – powiedziała ekonomistka Banku Pocztowego.

W środę premier Węgier Viktor Orban w nagraniu zamieszczonym na Facebooku oświadczył, że Węgry muszą niezwłocznie wzmocnić swoją armię i w tym celu stworzą specjalny fundusz, na który część swoich zysków będą musiały wpłacać m.in. banki.

Orban podkreślił: "Zobowiążemy banki, ubezpieczycieli, wielkie sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego i handlu energią, firmy telekomunikacyjne oraz linie lotnicze, by wpłacały do tych dwóch funduszy dużą część swoich dodatkowych zysków”. Zastrzegł, że są to posunięcia ograniczone czasowo i dotyczą 2022 i 2023 roku.

Zdaniem ekonomistki, takie mocniejsze zachowanie złotego spowodowane jest oczekiwaniem rynku na zbliżające się zatwierdzenie KPO.

"W takim otoczeniu EUR/PLN jest notowany na 4,6045 i moim zdaniem w tych okolicach możemy zakończyć tydzień, a być może nawet poniżej 4,60, jeśli okazałoby się np. że pojawi się jakiś oficjalny komunikat o KPO" – podsumowała ekonomistka.

Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale spadł o 1,5 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu USA w drugim wyliczeniu. Oczekiwano -1,3 proc. wobec -1,4 proc. w I wyliczeniu.

O godzinie 16.06 kurs EUR/PLN pozostaje w okolicach środowego zamknięcia na 4,6016, a USD/PLN zniżkuje o 0,29 proc. do 4,2937. Na rynkach bazowych dolar się osłabia, a para EUR/USD rośnie o 0,34 proc. do 1,0716.

RYNEK DŁUGU

"Krajowy dług w czwartek zachowuje się inaczej od rynków bazowych z Europy czy USA. Mamy wyraźne wzrosty rentowności, w zakresie 5-8 pb w całym przedziale krzywej rentowności" – powiedziała Kurtek.

Zdaniem ekonomistki, rynek czeka na wstępne dane o majowej inflacji w Polsce, które mają być opublikowane we wtorek, 31 maja.

"Wydaje się, że te dane pokażą wyraźne przyspieszenie inflacji do powyżej 13 proc. rdr, a może nawet inflacja znajdzie się w okolicach 14 proc. Być może zatem dzisiejsze zachowanie krajowego długu odzwierciedla te oczekiwania" - dodała ekonomistka.

Jak dodała Kurtek, wzrosty rentowności krajowego długu być może mają związek z dzisiejszą aukcję obligacji MF, gdzie sprzedano papiery bliżej dolnego zakresu oferty.

We wtorek ministerstwo informowało, że na przetargu w dniu 26 maja br. zaoferuje papiery skarbowe za 4-7 mld zł. Jak podano w komunikacie, Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje OK0724, PS0527, WZ1127, WS0428, WZ1131 i DS0432 za łącznie 5.529,328 mln zł, przy popycie 7.027,328 mln zł.

"Moim zdaniem na ostatniej sesji obecnego tygodnia możemy zobaczyć dalsze, niewielkie, kilkupunktowe wzrosty rentowności krajowego długu, które napędzane będą przekonaniem inwestorów, że przyszłotygodniowe dane na temat inflacji będą wyższe od kwietniowych odczytów" – podsumowała ekonomistka Banku Pocztowego.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 0,9 pb do 2,738 proc., a niemieckich zwyżkują o 2,2 pb do 0,965 proc.