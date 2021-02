Zmiana na szczycie w polskim Innogy

Po 13 latach Filip Thon przeniesie się do Niemiec, a stery Innogy Polska, warszawskiego dostawcy prądu, przejmie Andrzej Modzelewski.

Do zmiany dojdzie dopiero 1 kwietnia, ale ogłoszono ją już w czwartek. Filip Thon, który prezesem Innogy Polska jest od 2008 r., a ponadto pełni w ramach grupy wysokie funkcje w regionie Europy Centralnej, przeniesie się do Niemiec. Obejmie stanowisko prezesa spółki E.ON Energie Deutschland (Innogy należy do grupy E. ON.), czyli przejmie stery na największym rynku grupy.