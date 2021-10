Zysk Chevron Corp najwyższy od ośmiu lat

Amerykański gigant naftowy Chevron Corp odnotował w trzecim kwartale najwyższy zysk od ośmiu lat. To zasługa rosnących cen ropy i gazu.

Firma odnotowała 6,11 mld USD zysku netto, czyli 3,19 USD na akcję. W analogicznym okresie ubiegłego roku była to strata w wysokości 207 mln USD, czyli 0,12 USD na akcję. Analitycy oczekiwali, że zysk wyniesie 2,21 USD na akcję.

Przychody wzrosły o ponad 80 proc. rok do roku do 44,71 mld USD. Ekonomiści spodziewali się, że wyniosą 40,52 mld USD. Produkcja ekwiwalentu ropy naftowej wzrosła o 7 proc. rok do roku do 3,03 mln baryłek dziennie. Średnia cena sprzedaży gazu ziemnego wzrosła do 3,25 USD za tysiąc stóp sześciennych. W ubiegłym roku było to 0,89 USD.

W trzecim kwartale Chevron wypłacił 2,6 mld USD w formie dywidend, odkupił akcje własne o wartości 625 mld USD i zmniejszył zadłużenie o 5,6 mld USD.

Po publikacji wyników akcje koncernu rosły w handlu przedrynkowym na nowojorskiej giełdzie o ok. 2 proc.