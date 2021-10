Citigroup w czwartek odnotował 48-procentowy wzrost zysku za trzeci kwartał, co znacznie przewyższyło szacunki rynkowe. Bank uwolnił rezerwy na straty kredytowe i zebrał nadzwyczajne opłaty z doradztwa w zakresie bankowości inwestycyjnej, pisze Reuters.

W trzecim kwartale zysk Citigroup wzrósł rok do roku z 3,1 mld USD (1,46 mld USD na akcję) do 4,6 mld USD (2,15 USD na akcję). Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się zysku na poziomie 1,65 USD na akcję.

Bank zdecydował się zlikwidować rezerwy na straty kredytowe o wartości 1,16 mld USD. Przychody z bankowości inwestycyjnej wzrosły rok do roku o 39 proc. do 1,9 mld USD. Przychody z odsetek netto spadły o 1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, ale były o 2 proc. wyższe w ujęciu kwartalnym, co sugeruje koniec trendu spadkowego wywołanego obniżeniem stóp procentowych.