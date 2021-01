Żywność podbiła inflację w Turcji

Do 14,6 proc. w ujęciu rocznym wzrosłą w grudniu inflacja w Turcji. Utrzymuje to presję na władze monetarne odnośnie zacieśnienia polityki pieniężnej, informuje Reuters.

Według danych Turkish Statistical Economist, w porównaniu z listopadem inflacja zwiększyła się o 1,25 proc. Wynik jest zdecydowanie wyższy od oczekiwań ekonomistów, którzy zakładali inflację na poziomie 0,9 proc.

W zeszłym miesiącu podkategorie żywności i transportu wzrosły o ponad 20 proc. rok do roku.

Tymczasem wskaźnik cen producentów zwiększył się o 2,36 proc. w ujęciu miesięcznym, przy rocznym wzroście o 25,15 proc.

Sięgająca od roku dwucyfrowych wartości inflacja i słaba lira - która osiągnęła rekordowo niski poziom na początku listopada - skłoniły bank centralny do odwrócenia cyklu obniżek stóp procentowych w połowie 2020 r. Od listopada kluczowa stopa wzrosła o 675 pkt do 17 proc.

Bank centralny spodziewa się, że na koniec 2021 r. inflacja wyniesie 9,4 proc., co jest wartością niższą niż oczekuje większość ekonomistów. Instytucja chce by do 2023 r. zeszła do celu na poziomie 5 proc.