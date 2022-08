167 mld USD nadwyżki obrotów bieżących Rosji

Nadwyżka jest ponad trzy razy wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku, kiedy sięgnęła ponad 50 mld USD. Zaczęła gwałtownie rosnąć po napaści Rosji na Ukrainę pod koniec lutego. Skutkiem sankcji i wycofania się z rosyjskiego rynku wielkiej liczby zagranicznych firm jest znaczący spadek importu. Rosja osiąga w tym samym czasie znaczące wpływy z eksportu drożejącej ropy i gazu.

Noblista Paul Krugman pisał niedawno, że sankcje nałożone na Rosję przynoszą skutki, tylko w nieoczekiwany sposób.

- Rosja nie ma problemu ze sprzedażą, ale ma mnóstwo problemów z kupnem – zwrócił uwagę.

Amerykański ekonomista wskazał na 60 proc. spadek handlu z Rosją krajów uczestniczących w sankcjach i 40 proc. spadek nieuczestniczących w nich. To doprowadziło do gwałtownej zniżki produkcji przemysłowej, a przez to osłabiło PKB. Z szacunków Peterson Economic Institute wynika, że produkcja w Rosji szerokiej gamy dóbr, od węgla po sprzęt AGD, spadała nawet o 50 proc.

- Dlatego sankcje gospodarcze wobec Rosji wydają się zaskakująco efektywne, tylko nie w sposób, jakiego wszyscy oczekiwali – podkreślał Krugman.