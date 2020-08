17 mln zł kary za zmowę w paszach

Urząd antymonopolowy wykrył kartel dwóch producentów pasz dla zwierząt i nałożył na nich surowe kary.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował o wytropieniu niedozwolonej zmowy, ograniczającej konkurencję w produkcji zwierzęcych pasz. Firmy Polmass i Ekoplon miały podzielić między siebie dwa rynki, co ograniczyło klientom swobodny wybór produktów. Zdaniem UOKiK obie firmy podzieliły między siebie rynek w taki sposób, że nie sprzedawały swoich wyrobów do klientów drugiego uczestnika zmowy, nawet gdy klient sam się do nich zgłosił. Niedozwolone porozumienie dotyczyło dwóch produktów paszowych stosowanych przy odchowie bydła — preparatów mlekozastępczych oraz mieszanek mineralno-witaminowych. Proceder trwał w latach 2008, 2015, 2016.