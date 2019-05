38 mln zł na lokalne drogi na Mazowszu

Gminy i powiaty na Mazowszu otrzymają 38 mln zł wsparcia na budowę i remonty lokalnych dróg z funduszy unijnych, znacznie mniej niż potrzebowały. W niedawno rozstrzygniętym konkursie wpłynęły wnioski na kwotę 165 mln zł.

W ramach konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” powiaty, gminy lub ich związki z regionu mazowieckiego mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 3 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Łącznie samorządy wnioskowały o wsparcie rzędu 165 mln zł. Dostaną znacznie mniej.

– Inwestycje drogowe należą do bardzo kosztownych, dlatego samorządy chętnie wnioskują o dodatkowe finansowanie tego celu. Nie inaczej było w przypadku tego naboru. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie beneficjentów. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 167 wniosków opiewających na kwotę ponad 165 mln zł. To czterokrotność kwoty, jaką mogliśmy przeznaczyć w ramach tego konkursu – podkreśla Adam Struzik, marszałek Mazowsza.

Na wsparcie dla samorządów w ramach ostatniego konkursu urząd marszałkowski przeznaczył ponad 38 mln zł. Z funduszy unijnych skorzystają takie gminy jak Ostrów Mazowiecka (budowa i przebudowa dróg lokalnych), Garbatka Letnisko (przebudowa ul. H. Lewandowicza), Kałuszyn (budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice).

– To kolejne pieniądze unijne w ramach PROW, które trafiają do mazowieckich beneficjentów. Cieszę się, ponieważ są to inwestycje ważne i oczekiwane przez mieszkańców. Jestem przekonana, że lepsza jakość dróg przełoży się na bezpieczeństwo naszych mieszkańców – informuje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.