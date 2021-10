Amerykański gigant przemysłowy 3M przy okazji publikacji kwartalnych wyników obniżył swoją całoroczną prognozę zysków ze względu na wzrost inflacji, wysokie koszty surowców i zakłócenia w łańcuchach dostaw, pisze Reuters.

3M spodziewa się rocznego zysku na akcję w wysokości od 9,70 do 9,90 USD. W poprzedniej prognozie zakładano, że będzie to przedział od 9,70 do 10,10 USD.

Zysk netto firmy w okresie od lipca do września wyniósł 1,434 mld USD, czyli 2,45 USD na akcję. Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się, że będzie to 2,20 USD na akcję.

Przychody netto ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 7,1 proc. do 8,94 mld USD, pokonując szacunki na poziomie 8,67 mld USD.

Pomimo obniżenia prognozy, akcje 3M wzrosły o 2,2 proc. w handlu międzysesyjnym na nowojorskiej giełdzie.