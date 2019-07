AB InBev szykuje największe tegoroczne IPO

Browarniczy gigant, koncern Anheuser-Busch InBev zamierza pozyskać do 9,8 mld USD z oferty sprzedaży akcji swojego biznesu prowadzonego w Azji Pacyficznej na giełdzie w Hongkongu. Byłaby to największa w tym roku, jak do tej pory, oferta IPO na światowych giełdach. Może ona jednak zostać szybko zdetronizowana.

Budweiser Brewing Company APAC, w którego portfolio wchodzi ponad 50 marek piwnych w tamtym regionie, sprzedaje 1,6 mld akcji w cenie od 40 do 47 HKD (5,13-6,02 USD). Oznacza to, że pozyskane środki mogą mieć wartość od 8,3 do 9,8 mld USD. To oznacza, że mocno zadłużona spółka będzie miała kapitalizację rynkową na poziomie nawet 63,7 mld USD.