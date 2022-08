AgronetPRO ma milion na cyfryzację rolnictwa

AgronetPRO to polski start-up działający w segmencie agrotechnologii. Pomysł na biznes zrodził się z osobistej potrzeby Kamila Koca, sadownika i współzałożyciela spółki, który przez przymrozek stracił większość plonów.

— Szukałem rozwiązania, które umożliwi całodobowe monitorowanie temperatury na wielu działkach. Nie znalazłem jednak niczego w rozsądnej cenie — mówi Kamil Koc.

Postanowił więc połączyć siły z Sandrem de Vries, specjalistą od tworzenia oprogramowania. Partnerzy opracowali zautomatyzowany system, umożliwiający monitorowanie stanu upraw oraz reagowanie na zagrożenia związane z przymrozkami, suszami, szkodnikami czy chorobami. Opiera się on na rozwiązaniach chmurowych, które bezprzewodowo łączą urządzenia z internetem, przez całą dobę zbierając i przetwarzając dane z czujników umieszczonych na polach. Obecnie spółka ma w ofercie osiem czujników, m.in. temperatury, wiatru, wilgotności powietrza i gleby, poziomu dwutlenku węgla, tlenu oraz etylenu w magazynach. W ciągu dwóch lat AgronetPRO przekonał do siebie 138 klientów (w tym dystrybutorów i klientów indywidualnych) korzystających z 328 czujników. Docenił to fundusz Unfold.vc, który niedawno zainwestował w start-up 1 mln zł.

— To nasza pierwsza inwestycja w branży rolniczej. Sektor digitalizuje się już od jakiegoś czasu, ale nie jest jeszcze na zaawansowanym etapie, dlatego dostrzegamy duże szanse na rozwój spółki. Do inwestycji przekonało nas także doświadczenie założycieli oraz to, że sami zainwestowali w spółkę 350 tys. zł — mówi Rafał Sobczak, partner zarządzający w funduszu Unfold.vc, który ma w portfelu takie spółki jak Brand24, Infermedica czy TimeCamp.

Cała gama warzyw i owoców: Współzałożyciele AgronetPRO Kamil Koc (pierwszy z prawej) i Sander de Vries (trzeci z prawej) wraz z zespołem początkowo koncentrowali się na uprawach jabłek. Dziś urządzenia spółki wykorzystywane są także przy uprawach owoców miękkich, czyli malin, borówek i truskawek, a także uprawach tunelowych, np. pomidorów, ogórków czy papryki. Mariola Kędzior Art

Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój oprogramowania, marketing oraz zwiększenie sprzedaży. AgronetPRO pracuje nad systemem, który ma służyć rolnikom do zarządzania gospodarstwem. Będzie to program zawierający niezbędne funkcje do zarządzania, doradztwa i monitorowania stanu upraw.

— Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych modeli chorobowych będziemy mogli przewidzieć, czy plony są zagrożone, i wskazać właściwe działanie prewencyjne. To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy, bo np. dużo mniej agrochemii stosuje się w celu zapobiegania chorobie niż w sytuacji, gdy trzeba ją ją zwalczać — tłumaczy Sander de Vries.

Do końca roku spółka chce dotrzeć do 400-500 kolejnych klientów i osiągnąć przychody na poziomie 2 mln zł. Istotnym krokiem w tym kierunku jest współpraca z francuską grupą Albatros, która pod koniec ubiegłego roku zainwestowała w AgronetPRO 80 tys. EUR i zdecydowała się udostępnić start-upowi swoją bazę klientów. W ten sposób AgronetPRO zdobędzie około 350 użytkowników. W perspektywie pięcioletniej spółka planuje pozyskać 20 tys. użytkowników w Polsce i za granicą. W przyszłym roku jej produkty będą dostępne we Francji, Holandii i Belgii.

Klienci korzystający z systemu AgronetPRO płacą za zakup oraz instalację urządzeń, a następnie raz do roku opłacają abonament w wysokości około 400 zł. Ci, którzy zdecydują się na rozszerzenie usługi o nowy program do zarządzania gospodarstwem, muszą przygotować się na wydatek na poziomie około 4,5 tys. zł rocznie.