Zachęcamy studentów do wzięcia udziału w wydarzeniu przygotowywanym przez SKN Biznesu warszawskiej SGH pd patronatem dziennika “Puls Biznesu”

Akademia Inwestowania Alternatywnego (AIA) jest ważnym wydarzeniem dla studentów, którzy interesują się ekonomią i inwestowaniem. To pięciodniowy program, podczas którego 30 studentów wyłonionych na drodze rekrutacji, będzie miało niepowtarzalną możliwość udziału w cyklu paneli dyskusyjnych oraz warsztatach tematycznych. Tegoroczna Akademia odbędzie się w dniach 28 lutego – 4 marca. Wydarzenie zakończy się uroczystą galą, na którą zostały zaproszone ważne osoby ze świata inwestowania alternatywnego. Zajęcia w ramach Akademii odbędą się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, warsztaty natomiast będą miały miejsce w siedzibach partnerów.

Akademia Inwestowania Alternatywnego (AIA) jest przedsięwzięciem organizowanym przez zdolnych i ambitnych studentów SGH, zrzeszonych Studenckim Kołem Naukowym Biznesu. Zorganizowana przez nich inicjatywa pozwala na szerzenie rzetelnej i praktycznej wiedzy na temat form inwestowania, skupiając się inwestycjach alternatywnych, czyli lokowaniu kapitału w sztukę, złoto, samochody, instrumenty muzyczne, alkohole, nieruchomości czy design. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biznesu pragną dotrzeć z projektem nie tylko do studentów uczelni ekonomicznych, ale do każdego studenta zainteresowanego inwestowaniem alternatywnym. Celem wydarzenia jest pokazanie młodym ludziom, że mogą inwestować we własne pasje i łączyć je z biznesem. Poza zaszczepieniem w studentach motywacji do działania, uczestnicy mogą liczyć na szczegółową wiedzę z zakresu poszerzania portfolio inwestycyjnego o dobra alternatywne, a także pojęć i aktualnych trendów. Celem wydarzenia jest także oferowanie uczestnikom wyjątkowej, być może unikalnej szansy na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjonalnymi inwestorami, kupcami czy też innymi stronami danego rynku. Wejście w te struktury daje uczestnikom szereg możliwości i korzyści, od możliwości czerpania i poszerzania wiedzy, po nawiązywanie kluczowych znajomości i kontaktów czy otworzenie wolnego przepływu pomysłów, inicjatyw i możliwości, pomocnych we wdrożeniu się w wybrany rynek.

Część panelowa składać się będzie z 6 paneli dyskusyjnych na temat inwestowania w:

✔samochody,

✔sztukę,

✔alkohole,

✔nieruchomości,

✔złoto,

✔design.

W każdym z paneli udział wezmą wykwalifikowani eksperci, cechujący się bogatą i aktualną wiedzą, doświadczeniem i pasmem sukcesów inwestycyjnych. Wśród nich pojawią się inwestorzy, przedstawiciele domów aukcyjnych, analitycy, prawnicy – czyli osoby reprezentujące różne sektory rynków inwestycyjnych. Specjaliści poprowadzą szereg moderowanych debat, w trakcie których uczestnicy Akademii wyrobią własną opinie na temat poszczególnych form inwestowania i podzielą się swoim zdaniem z innymi uczestnikami.

W tegorocznej edycji można spodziewać się wielu ekspertów zajmujących się alternatywnymi źródłami inwestycji w:

●dzieła sztuki (m.in. Małgorzata Samgrowicz-Chojnowska, Rafał Kamecki czy Barbara Czyżewska),

●samochody (m.in. Patryk Mikiciuk, Przemysła Grygiencze),

●design (Jakub Pietras, Malwina Konopnicka, Krystyna Łuczak-Surówka),

●alkohole (m.in. Grzegorz Michalski, Karol Maruszewski),

●złoto (Aleksander Pawlak, Michał Niemczyk, Paweł Szałamacha)

●nieruchomości (m.in. Sławek Muturi, Rupert Aleksiejuk, czy Zbigniew Smyczyński).

Część panelowa będzie trwała przez 3 pierwsze dni Akademii. Następne dwa dni wypełni część warsztatowa, podczas której uczestnicy będą mogli wziąć udział w praktycznych zajęciach czy rozwiązywaniu case study. Będą one prowadzone przez partnerów wydarzenia, a ich działania skupione zostaną na zaprezentowaniu realnych sytuacji dotyczących inwestowania alternatywnego. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności inwestycyjne, a także narzędzia niezbędne do ich wykorzystania na rynku.

Po wszystkich zajęciach uczestnicy zostaną zaproszeni na Galę, będącą uroczystym zakończeniem Akademii. Podczas wieczornej uroczystości uczestnicy wysłuchają motywującego wykładu o znaczeniu pasji w życiu. Wieczorna gala będzie również okazją do prywatnych rozmów z panelistami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie nurtujące uczestników pytania dotyczące zagadnień poruszanych na wykładach i warsztatach.

Każda osoba biorąca aktywny udział w Programie otrzyma certyfikat ukończenia programu akredytowany przez Fundację im. Lesława Pagi.

Chcesz stać się częścią ekskluzywnej Akademii Inwestowania Alternatywnego? Masz swoją szansę! Rekrutacja do programu trwa do 14 lutego 2022.

Wypełnij >>formularz aplikacyjny<< już dziś:

Gorąco zachęcamy studentów do wzięcia udziału w wydarzeniu. Być może to właśnie Ty staniesz się członkiem elitarnego programu, który może odmienić Twoje życie!

17 lutego ogłosimy grono 30 wyselekcjonowanych uczestników.

Zapraszamy!

Artykuł przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu SGH