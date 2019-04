Akcje LVMH dotknęły szczytu

Czwartkowa sesja przynosi znaczący wzrost wyceny akcji koncernu LVMH. Kurs dotarł do rekordowego poziomu po tym, jak właściciel marki Louis Vitton opublikował dobre wyniki za I kwartał 2019 r., donosi Reuters.

Przychody spółki wzrosły w pierwszych trzech miesiącach br. o 16 proc. do 12,5 mld EUR, zaś w ujęciu like-for-like o 11 proc. przebijając prognozy analityków. zaowocowało to ponad 3,3 proc. wzrostem notowań udziałów spółki, co pozytywnie przełożyło się również na wyceny akcji rywali, takich jak w przypadku Kering and Hermes, właściciela marki Gucci, Dobre rezultaty skłoniły także analityków SocGen do podniesienia rekomendacji dla walorów LVMH z „trzymaj” do „kupuj”. W uzasadnieniu broker napisał, że co prawda oczekuje dalszego spadku tempa wzrostu całego...