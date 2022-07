Akcjonariusz Stilo gotów przyjąć ofertę Grupy Altkom

20 lipca Grupa Altkom, działająca na rynku edukacyjnym, złożyła spółce Pentad Investments ofertę nabycia akcji oraz finansowania giełdowej spółki Stilo Energy.

Do Pentadu należy 39,2 proc. akcji spółki, która pod koniec czerwca złożyła wniosek o upadłość.

Pentad ogłosił, że o ile do 2 sierpnia nie pojawi się lepsza oferta, to przyjmie tę od GA w sposób pozwalający temu podmiotowi osiągnąć 60 proc. w kapitale zakładowym.

Grupa Altkom (GA) proponuje konwersję udzielonej Pentadowi pożyczki w wysokości 2 mln zł na 200 tys. akcji Stilo Energy, zakup od obecnych akcjonariuszy od 850 tys. do 1,11 mln akcji po cenie 0,30 zł (kurs na GPW to 2,43 zł) i udzielenie firmie struktury finansowej w wysokości do 3,5 mln zł pod warunkiem akceptacji przez bank określonych warunków struktury finansowej, GA jako głównego akcjonariusza oraz wyrażenia zgody na redukcję zadłużenia wobec banku o 40 proc. i spłaty w okresie 4 lat od kolejnego roku w ramach postępowania o zawarcie układu.

Do Grupy Altkom należy m.in. Provide TFI, towarzystwa, które zarządza funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Członkiem jego zarządu jest Jarosław Król, który od września 2021 r. do końca czerwca 2022 r. był prezesem Stilo Energy.