Alibaba przejmie operatora hipermarketów za 3,6 mld USD

Chiński gigant e-commerce Alibaba Group Holdings przeznaczy co najmniej 3,6 mld USD na przejecie większościowych udziałów w operatorze sieci hipermarketów Sun Art Retail Group. Transakcja nie będzie miała bezpośredniego charakteru, donosi Reuters.

Przejmowana sieć obejmuje 481 hipermarkety i trzy supermarkety w Państwie Środka. Akwizycja oznaczać będzie umocnienie się potentata handlu internetowego w sektorze tradycyjnej sprzedaży detalicznej, co ma rekompensować obserwowany spadek dynamiki wzrostu sprzedaży elektronicznej.

Po przejęciu Alibababa, która posiada już 21 proc. udziałów w Sun Art zwiększy stan posiadania do około 72 proc. Transakcja oparta będzie o jeszcze jeden podmiot. Alibaba nabędzie bowiem udziały w A-RT Retail Holdings, która to firma ma 51 proc. udziałów Sun Art. Na brakujące do 100 proc. udziały ma zostać ogłoszone wezwanie.

Oprócz inwestycji w Sun Art, Alibaba na chińskim rynku detalicznym zwiększa systematycznie liczbę punktów sprzedaży sieci supermarketów Freshippo, których jest obecnie 214.