Aluminium osiągnęło we wtorek na giełdzie metali w Londynie najwyższą cenę od 2008 roku. To reakcja na rosnący popyt w sytuacji ograniczania produkcji metalu od Chin do Europy, informuje Bloomberg.

Aluminium drożało we wtorek na LME nawet o 3,3 proc. do 3236 USD za tonę. Oznacza to pokonanie ostatniego szczytu z października ubiegłego roku.