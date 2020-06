Analityk rozczarował się Ciechem

Jakub Szkopek, analityk BM mBanku, obniżył z „kupuj” do „trzymaj” rekomendację dla akcji Ciechu. Cenę docelową ściął natomiast z 45,14 do 38,94 zł.

Skłoniły go do tego gorsze od oczekiwań wyniki w I kwartale 2020 r. oraz bardziej pesymistyczne prognozy zarządu, dotyczące sprzedaży sody i soli w kolejnych kwartałach. „Na konferencji po wynikach zarząd przyznał, że w segmencie sody zauważalne są pierwsze symptomy spadku popytu ze strony klientów z branż motoryzacyjnej i budowlanej. Spółka w przypadku braku odbioru zakontraktowanych wolumenów sody będzie zmuszona do poszukiwania klientów na rynku spotowym” — napisał analityk w uzasadnieniu rekomendacji wydanej 29 maja.