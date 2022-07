Analityk spodziewa się po XTB 145 mln zł zysku

Prognoza przychodów to około 300 mln zł, a EBITDA około 180 mln zł.

Szacunki przygotowano po tym, jak dane finansowe opublikował zagraniczny konkurent - Plus 500. Jego przychody w II kwartale wzrosły r/r o 68 proc. do 240 mln USD (o 11 proc. mniej kw/kw), a EBITDA o 118 proc. do 143,7 mln USD (również -11 proc. kw/kw).

“Zakładamy, że liczba aktywnych klientów w XTB nie spadnie kw/kw, dzięki cały czas silnej akwizycji nowych (co najmniej 40tys. kwartalnie). W związku z tym szacujemy, że wyniki XTB mogą wypaść powyżej historycznej korelacji z Plus500” - napisał Maciej Marcinowski w raporcie z 13 lipca.

Jego rekomendacja dla akcji XTB to “kupuj” z ceną docelową 24,4 zł.