Aramco chce sprzedać obligacje, by sfinansować dywidendę

Saudi Aramco przygotowuje się do sprzedaży obligacji o wartości ok. 5 mld USD. Ma to pomóc w sfinansowaniu wypłaty dywidendy dla rządu Arabii Saudyjskiej - ustalił Bloomberg.

Największa na świecie firma energetyczna wybrała około 15 banków do zarządzania sprzedażą papierów dłużnych denominowanych zarówno w lokalnej walucie, jak i dolarach amerykańskich. Według źródeł agencji, koncern chce w ten sposób pozyskać 5 mld USD. Wiążące decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a plany mogą ulec zmianie wraz z warunkami rynkowymi.