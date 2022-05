ATC Cargo nie chce wypłacić dywidendy

W 2021 r. ATC Cargo zanotowało 20,59 mln zł zysku netto. Przez ostatnie trzy lata spółka dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami (w tym w 2021 r. wypłaciła 0,46 zł na akcję), ale tym razem w rekomendacji odnośnie do podziału wyniku zarząd usprawiedliwia się rosnącą inflacją, podwyżkami stóp procentowych, a w konsekwencji kosztów finansowania.

“W aktualnych realiach, rosnące rok do roku przychody spółki skłaniają do kumulowania kapitału i zwiększenia zaangażowania środków własnych spółki. Zarząd spółki, udzielając niniejszej rekomendacji, ma również na względzie zapewnienie spółce perspektyw rozwoju w aktualnych, szczególnych i niepewnych, warunkach rynkowych i ekonomicznych” - podano.

Wskazana rekomendacja zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A., a także zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.