Minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer ogłosił w niedzielę wprowadzenie ściślejszych kontroli przeciwepidemicznych na wszystkich granicach i odradził przyjazdy do kraju. Jednocześnie od poniedziałku władze rozluźnią obostrzenia wewnątrz Austrii.

"Kontrole graniczne są po to, by przerwać łańcuchy infekcji, które z powodu nowych mutacji wirusa stały się bardziej niebezpieczne. Podczas pandemii podróże powinny być ograniczone do absolutnego minimum" - stwierdził Nehammer w oświadczeniu.