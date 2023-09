Bankruci mieszkają w miastach

10,5 tys.

Tylu Polaków ogłosiło upadłość konsumencką w pierwszym półroczu. W I kw. zbankrutowało 5,3 tys. osób — to jedna trzecia wyniku z całego 2022 r. I choć II kw. przyniósł lekki spadek upadłości —o 5,2 tys., to według prognoz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej liczba bankrutów w 2023 r. może wzrosnąć do ponad 20 tys., czyli poziomu niespotykanego od lat. W II kw. kłopoty 48 proc. przyszłych bankrutów było widać w Krajowym Rejestrze Długów już na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości.