Niemiecki gigant chemiczny odliczył koszty poniesione na gazociąg Nord Stream 2 co obniżyło jego kwartalny wynik, informuje Reuters.

BASF poinformował, że jego wstępnie szacowany zysk netto w pierwszym kwartale to 1,22 mld EUR. To wynik o ok. 500 mln EUR niższy niż rok wcześniej. Powodem jest odpisanie przez Wintershall Dea, naftową spółkę zależną koncernu ok. 1,1 mld EUR wydatków na Nord Stream 2. Analitycy oczekiwali wzrostu zysku BASF w pierwszym kwartale 2022 roku do 1,77 mld EUR.