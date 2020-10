Terapia CAR-T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - USK we Wrocławiu zdobył akredytację

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zdobył akredytację do leczenia terapią CAR-T pacjentów pediatrycznych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL). To pierwsza taka placówka w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.