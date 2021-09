Bezpieczeństwo dzięki technologii – inwestycja w zdrowie

Ostatnie kilkanaście miesięcy w niespotykany dotąd sposób zmieniło życie wielu ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pandemia koronawirusa jeszcze mocniej uświadomiła nam wszystkim, że zdrowie naprawdę jest najważniejsze. Miliony pacjentów zaczęło również korzystać ze zdalnej opieki medycznej. To trend, który zostanie z nami na stałe.

Jedną z form zdalnej opieki są opaski przeznaczone do ciągłego monitorowania stanu zdrowia – zwłaszcza osób starszych lub niesamodzielnych. Na polskim rynku usług telemedycznych dostępnych jest kilka tego typu rozwiązań, a wśród liderów branży jest zakopiańska spółka MKW S.A. będąca właścicielem marki TeleMed24. Proponuje ona kompleksową usługę, złożoną z kilku wymiernych korzyści – począwszy od całodobowej opieki nad pacjentem (ratownicy medyczni nadzorują stan zdrowia pacjenta całą dobę), przez opiekę długoterminową a skończywszy na sprawdzonym i nowoczesnym sprzęcie: dedykowanej i prostej w obsłudze opasce telemetrycznej, noszonej na ręce użytkownika.

Branża na fali wznoszącej

Z tego typu rozwiązań korzysta obecnie w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. Większość analiz wskazuje, że będzie ich przybywać skokowo, jesteśmy bowiem jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Według szacunków GUS w 2050 roku w Polsce będzie żyło ponad 11 milionów osób mających ukończony 65 rok życia. Procesowi temu towarzyszy coraz powszechniejsza samotność: badanie „Oblicza Samotności” przygotowane przez Szlachetną Paczkę pokazuje, że już teraz co trzeci Polak powyżej 74. roku życia mieszka sam. W sposób naturalny coraz większym wyzwaniem stanie się zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej dla seniorów. Teleopieka już teraz jest dynamicznie rozwijającą się branżą na rynku usług medycznych, ale dopiero najbliższe lata uświadomią nam, jaki potencjał tkwi w usługach telemedycznych.

Twój prywatny anioł stróż

Połączmy „kropki”: starzejące się społeczeństwo, potrzeba dbania o zdrowie i dobrą kondycję, doskwierająca seniorom samotność i nowoczesne technologie mogące zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, a w ekstremalnych sytuacjach nawet uratować życie… Wszystkie te aspekty już dziesięć lat temu wzięli pod uwagę twórcy TeleMed24, projektując i wdrażając w życie swój produkt. Opaska telemedyczna - z przyciskiem SOS, lokalizatorem GPS i kartą SIM umożliwiającą połączenie głosowe - to kompleksowe rozwiązanie dla seniorów lub osób niesamodzielnych. Po jej założeniu rozpoczyna się m.in. monitorowanie tętna, a podopieczny jest pod stałą kontrolą Centrum Operacyjno-Pomocowego, w którym dyżur pełnią wykwalifikowani ratownicy medyczni. W razie jakiegokolwiek zagrożenia, następuje natychmiastowa reakcja – próba połączenia głosowego z pacjentem, próba kontaktu z rodziną lub sąsiadami, a w skrajnym przypadku powiadomienie i wezwanie służb medycznych. W największym skrócie: szybkość, niezawodność i, przede wszystkim, bezcenne poczucie bezpieczeństwa. Ten ostatni element to również komfort psychiczny – dla użytkownika, jego rodziny oraz opiekunów.

Inwestycja w bezpieczeństwo

Uwarunkowania demograficzne generują dynamiczny rozwój branży teleopieki, a TeleMed24 to jedna z tych firm, która poszczycić się może największym doświadczeniem w konstruowaniu i realizacji rozwiązań telemedycznych dla użytkowników w Polsce. Na przestrzeni ubiegłych dwóch lat firma odnotowała przyrost liczby aktywnych klientów usługi aż o ponad 300%, zaś wzrost zrealizowanych procedur medycznych wyniósł ponad 60%. Nie dziwi więc fakt, że spółka postanowiła dać sobie szansę na jeszcze szybszy rozwój. Już pod koniec września zadebiutuje jako emitent akcji na platformie beesfund.com, licząc na pozyskanie nowych inwestorów, którzy świadomi są tendencji wzrostowych na bardzo rozwojowym i przyszłościowym rynku telemedycyny. Jak mówi Prezes MKW S.A. Wincenty Pelc: - Nie spotkaliśmy do tej pory oferty zainwestowania w spółkę, która oferuje tak kompleksowe usługi podobne do nas. Możemy zatem z dumą powiedzieć, że to debiut telemedycny na rynku crowdinvesitngu w Polsce. Wierzymy, że nasze doświadczenie i reprezentowana przez nas branża będą dla inwestorów bardzo interesujące. Tym bardziej, że realizujemy coraz więcej kontraktów w ramach współpracy między innymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. To wyjątkowa szansa na to, by stać się częścią projektu stawiającego sobie za cel nie tylko zysk i rozwój, ale także realną pomoc pacjentom – zwłaszcza tym najsłabszym. Więcej informacji o emisji można znaleźć na stronie emisje.mkw.com.pl/wkrotce