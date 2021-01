Joe Biden na początku tygodnia zapowiadał, że w czwartek ogłosi swój plan wsparcia gospodarki. Sygnalizował wówczas, że jego wartość będzie liczona w bilionach dolarów.

- Według pogłosek, program wydatków wyniesie 2 bln USD – powiedział w czwartek David Madden, analityk CMC Markets UK. – To powinniśmy dziś usłyszeć od Bidena. Generalnie, rynki wstrzymywały się przed ostatnie trzy dni w związku z oczekiwaniem na to co ogłosi – dodał.