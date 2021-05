Fundusz hedgingowy Billa Ackmana ma pakiet akcji Domino’s Pizza wart prawie 1 mld USD.

Pershing Square Capital Management ma prawie 6 proc. akcji właściciela sieci pizzerni. Ackman ujawnił, że kupował je po tym, jak ich kurs spadł do ok. 330 USD. Obecnie akcje Domino’s Pizza notowane są po 425,44 USD. Pieniądze na inwestycję miał ze sprzedaży akcji właściciela sieci kawiarni Starbucks. Domino’s Pizza to kolejna sieć gastronomiczna w portfelu funduszu Ackmana.