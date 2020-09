Biznes pod znakiem hybrydy

Praca zdalna była jak yeti — każdy o niej słyszał, mało kto widział. Aż wybuchła pandemia.

No dobrze — pracę na odległość znamy od lat. Tyle że do marca była zjawiskiem tak marginalnym, że szkoda było o niej mówić. Co z tego, że firmy dysponowały oprogramowaniemdo zarządzania rozproszonymi zespołami? Szefowie nie wierzyli, że można kierować ludźmi, których się nie widzi (tylko handlowcom pozwalano na więcej swobody). Zmieniła to dopiero pandemia koronawirusa. Menedżerowie wysłali pracowników do domów, uruchamiając zdalny tryb komunikacji i działania. Od niedawna jednak ściągają ich z powrotem do biur, ale nie wszystkich w tym samym czasie — co oznacza, że weszliśmy w erę pracy hybrydowej.