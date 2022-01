Biznes prosto z pudełka

E-commerce rośnie w siłę – jak pokazują prognozy rynkowe, w tym roku branża ma duże szanse na dwucyfrową dynamikę wzrostu. Jej rozwój generuje jednak znaczne potrzeby, zarówno po stronie sprzedawców, jak i konsumentów. W odpowiedzi na ich rosnące oczekiwania Grupa MAZOP projektuje i dostarcza opakowania tekturowe, wykorzystywane szczególnie przez firmy realizujące sprzedaż online.

W czasach, gdy Polacy masowo zamawiają produkty online, a tym samym otrzymują bardzo wiele pakunków, potrzeba wyróżnienia swojego opakowania na tle konkurencji jest bardzo ważna – podkreśla Krzysztof Rusin, prezes zarządu MAZOP Group, na zdjęciu z lewej, w towarzystwie Pawła Kocyka, wiceprezesa.

Działająca na rynku od ponad 8 lat spółka MAZOP zajmuje się wytwórstwem opakowań tekturowych oraz rozwiązaniami z zakresu zabezpieczania przesyłek. Dzięki inwestycji w technologie firma z powodzeniem realizuje nowatorskie projekty dopasowane do potrzeb różnych partnerów, produkując ok. 4 mln opakowań miesięcznie. Jedną z ostatnich inwestycji jest wysokowydajna drukarka cyfrowa, dzięki której firma dostarcza klientom opakowania tekturowe z wielokolorowym nadrukiem. W dobie zwiększającej się troski o pozytywne wrażenia zakupowe konsumenta, kolorowe opakowania zdobywają coraz więcej zwolenników.

Kolor daje więcej możliwości

Spółka od początku pandemii obserwowała ogromny wzrost zainteresowania swoimi produktami. Wzmożony popyt, mimo że działa na korzyść biznesu, nie zwiększa jednak sprzedaży. By tak się stało, potrzebne jest zwiększenie mocy produkcyjnych, czego firma dokonała w ostatnim czasie, inwestując w nowe rozwiązania.

Krokiem milowym w rozwoju działalności MAZOP był zakup wysokowydajnej drukarki cyfrowej, dzięki której spółka oferuje opakowania tekturowe w kolorze. Opcja wielokolorowego nadruku to przemyślana strategia firmy, która zdecydowała się pójść w stronę trendu packvertising, tym samym – z pomocą opakowania – dając klientom możliwość spełniania funkcji marketingowych i zacieśniania relacji z konsumentem.

– Sektor opakowaniowy przeżywa prawdziwy renesans. Stoi za tym m.in. dynamiczny rozwój e-commerce oraz rosnąca świadomość sprzedawców co do roli, jaką opakowanie odgrywa przy customer experience. W czasach, gdy Polacy masowo zamawiają produkty online, a tym samym otrzymują bardzo wiele pakunków, potrzeba wyróżnienia swojego opakowania na tle konkurencji jest bardzo ważna. W procesie zakupowym kreacja pudełka to element tak samo ważny jak sprawna i bezproblemowa dostawa czy nieuszkodzony produkt. Dlatego wychodzimy z założenia, że opakowanie to przedłużenie marki i powinno odgrywać kluczową rolę w budowaniu całościowego wizerunku firmy. Szansę, by się wyróżnić i budować relacje na linii sprzedawca – konsument, dają właśnie kolorowe opakowania – podkreśla Krzysztof Rusin, prezes MAZOP Group.

Urządzenie, jakim jest drukarka cyfrowa, pozwala na wykonanie wielokolorowych nadruków na produkowanych opakowaniach tekturowych. Metoda ta umożliwia nadruk w dużych nakładach, przy praktycznie takim samym nakładzie finansowym jak w przypadku druku fleksograficznego. Ma to jeszcze jedną, ważną zaletę – w zależności od potrzeb klient może zmieniać nadruk tak często, jak tego potrzebuje, bez dodatkowych kosztów. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w okresie wzmożonych zamówień, np. świąt czy wysyłki zamówień na różne rynki, a co za tym idzie – w różnych językach.

Blisko środowiska i w trosce o klienta

Grupa MAZOP świadomie przeszła na stronę zrównoważonego rozwoju. Do nadruków wielokolorowych zamiast farb rozpuszczalnikowych wykorzystuje wyłącznie farby wodne – ekologiczne, przyjazne środowisku, które nie stwarzają problemów w recyklingu. Z kolei dzięki zastosowaniu pasków klejowych do zamykania pudełek klienci nie muszą używać taśmy klejącej, która z reguły jest z tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen. Do produkcji opakowań firma wykorzystuje papier z recyklingu oraz biokompostowalne folie.

Swoją ofertę spółka kieruje przede wszystkim do przedstawicieli branży e-commerce. Jej klientami są głównie firmy z sektora fashion, elektroniki użytkowej oraz rozrywki i multimediów (książki, gry planszowe itp.), ale spółka jest otwarta na współpracę również z innymi podmiotami i jest w stanie zrealizować zamówienie dla każdej firmy, która zgłosi zapotrzebowanie na produkt i zamówi go z wystarczającym wyprzedzeniem.

Spore grono klientów spółki stanowią marki globalne, które ze swoimi opakowaniami docierają na różne rynki Europy i świata – dla nich kluczową kwestią jest możliwość zlecenia wykonania opakowań w różnej liczbie i w różnych językach, a w zależności od tego, do jakiego regionu Europy lub świata będą one dystrybuowane – mogą to zrobić bez dodatkowych nakładów finansowych.

Kanał e-commerce – www.Boxmarket.eu – stanowi obecnie ok. 15 proc. przychodów spółki i rozwija się bardzo dynamicznie, rosnąc prawie trzykrotnie rok do roku. Obecnie produkty MAZOP są dystrybuowane na 13 rynków europejskich, firma rozważa również dalszą ekspansję.