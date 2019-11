Biznes wplątany w wentylator

Bez powietrza nie ma życia. Jego prawidłowy obieg w mieszkaniu czy biurze to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, lecz przede wszystkim komfortu życia. Tym właśnie zajmuje się Harmann, jeden z największych producentów systemów wentylacyjnych w Polsce

Gdy niespełna 10 lat temu Arkadiusz Dragun, prezes zarządu Harmann Polska, startował z nowym projektem i marką wentylatorów, nikt na rynku profesjonalnej wentylacji nie dawał mu większych szans. Mimo że miał już pewne sukcesy w branży HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning — ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) i małą sieć hurtowni wentylacyjnych pod szyldem Maxair. Harmann miał być jednak zupełnie innym wyzwaniem. Rynek producentów wentylatorów był bardzo skoncentrowany i opanowany przez kilku globalnych graczy. Krajowi producenci walczyli raczej o przetrwanie, kopiując zachodnie konstrukcje.

Harmann nie zamierzał popełniać tych samych błędów. Pomysł od początku zakładał kooperację z mocnym technologicznie partnerem, którym został niemiecki Ruck Ventilatoren Gmbh. Podział ról był prosty. Polska strona tworzy markę, koncepcje i konfiguracje produktów oraz sieć sprzedaży, doradztwa technicznego i serwisu, a niemiecki partner produkuje, z zachowaniem najwyższych standardów i jednoczesnej optymalizacji kosztów. Ruck miał spore doświadczenie w obszarze produkcji wentylatorów OEM, bo już wcześniej produkował pod szyldem wielu uznanych marek. Po raz pierwszy jednak współpraca miała być tak bliska, kompleksowa i skrojona na miarę.

Trudne początki

— Początki nie były łatwe. Udało się dzięki odważnemu, jak na tak nudną branżę, marketingowi, wielu wyrzeczeniom i szczęściu do ludzi — wspomina Arkadiusz Dragun.

Po niespełna dziesięciu latach Harmann stał się jedną z najbardziej cenionych marek HVAC na polskim rynku, ze stabilną pozycją na podium największych producentów profesjonalnych wentylatorów. Przez ostatnie pięć lat z rzędu był laureatem Gazel Biznesu (w tym Super Gazela Biznesu 2018) oraz czterokrotnie branżowych nagród DELTA, przyznawanych za wyniki ekonomiczne przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Harmann jest największym partnerem grupy Ruck i konceptem, na którym wzoruje się wielu europejskich naśladowców.

— W biznesie koncentruję się na kolejnych krokach i nie szukam poklasku. W mojej ocenie to jeszcze nie ten etap. Ostatnio dotarło do mnie jednak, że osiągnęliśmy sukces, o którym mówi się nie tylko w Hiszpanii czy we Włoszech, lecz nawet w Kazachstanie, mimo że nie dzia- łamy na żadnym z tych rynków. To pokazuje, że mamy mocny koncept biznesowy i odwaliliśmy kawał dobrej roboty — cieszy się Arkadiusz Dragun.

Czym dokładnie zajmuje się firma? Produkuje wentylatory i integruje je w systemy wentylacji dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego. Klientami Harmanna są firmy projektowe i wykonawcze działające na rzecz deweloperów i inwestorów branżowych.

— Naszym głównym rynkiem jest budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Wyposażyliśmy tysiące mieszkań w systemy wentylacyjne Sensovent lub Limodor. Oba często uważane są za najbardziej bezkompromisowe na rynku, skuteczne, niezawodne i konkurencyjne cenowo — z dumą podkreśla prezes Harmanna.

Niedoceniana wentylacja

Zwraca przy tym uwagę, że nabywcy nieruchomości najczęściej niespecjalnie interesują się zainstalowanymi w budynkach mieszkalnych systemami wentylacyjnymi. Z powodów oczywistych skupiają się bardziej na tym, co widzą i są w stanie ocenić, a nie na tym, co jest ukryte w konstrukcji i wyposażeniu technicznym budynku. Jego zdaniem to duży błąd i zachęca osoby kupujące mieszkania do zainteresowania się tematem.

— Prawidłowy obieg powietrza w pomieszczeniach to nie tylko kwestia spełniania norm budowlanych, lecz przede wszystkim jakości i komfortu życia — podkreśla Arkadiusz Dragun.

Jak dodaje, część deweloperów wykorzystuje niewiedzę klientów, fundując im drogie fasady kosztem najtańszych, nieskutecznych i zwykle stwarzających problemy systemów wentylacji. Na szczęście to coraz rzadsze praktyki, zwłaszcza wśród uznanych inwestorów. Pozorne oszczędności na etapie inwestycji z czasem przynoszą bowiem znaczne koszty rozpatrywania skarg lokatorów, masowego diagnozowania i usuwania usterek. Nie wspominając o stratach wizerunkowych.

Perłą w ofercie Harmanna jest system Sensovent, bazujący na wentylatorze centralnym, kratkach oraz nawiewnikach okiennych z funkcją autoregulacji parametrami ciśnienia lub wilgotności powietrza. I choć pomysł nie jest nowy, Harmann przeniósł go w trochę inny wymiar. Jako pierwszy wprowadził wentylatory dachowe z wbudowaną automatyką kontroli stałego ciśnienia, silnikami elektronicznie komutowanymi i automatycznym dostrajaniem się systemu do zachowań użytkowników. Mówiąc językiem laika — cichsza, bezobsługowa, bardziej energooszczędna wentylacja sterowana według zapotrzebowania.

Limodor to natomiast system zdecentralizowany, tzw. jednorurowy, gdzie do jednego pionu wentylacyjnego podpiętych jest kilka bardzo cichych wentylatorów, pracujących według ustalonego scenariusza wentylacyjnego. Jego główna zaleta to całkowity brak ciągów wstecznych, przenoszenia się zapachów i dźwięków między kondygnacjami.

Uzupełnieniem oferty krakowskiej firmy jest system Getaway, służący do przewietrzania i oddymiania garaży podziemnych. Harmann to też jeden z liderów na rynku profesjonalnych odciągów kuchennych (Cookvent), wentylacji laboratoriów i zakładów przemysłu chemicznego.

Grunt to dobry zespół

Tak szerokie spektrum produktów i ich zastosowań wymaga zaangażowania specjalistów. Dlatego w zespole Harmanna pracuje prawie 40 inżynierów o różnych profilach, którzy są wsparciem dla 15-osobowego zespołu handlowców.

To jednak zaledwie część biznesowych poczynań Arkadiusza Draguna. W portfelu jego firm znajduje się też sklep internetowy wentylacja24.pl, lider branży HVAC w Polsce. Pozycję tę szczególnie widać na Allegro, gdzie firma ma ponad 30-procentowe udziały w swoich kategoriach, mimo mocnego rozdrobnienia rynku. W 2015 r. firma zajęła pierwsze miejsce w rankingu e-Gazel Biznesu w Małopolsce i piąte miejsce w rankingu krajowym.

— E-commerce to moja pasja od wielu lat, która sukcesywnie nabierała biznesowego rozpędu. W 2004 r., jako Maxair Hvac Technic, zaczynaliśmy z pierwszym, rozbudowanym i innowacyjnym jak na owe czasy, sklepem internetowym. To był oczywiście falstart. Sprzedaż internetowa raczkowała, e-commerce kojarzył się raczej ze sprzedażą książek i płyt, Amazon od dekady balansował na skraju bankructwa, a większość społeczeństwa nie miała stałego dostępu do internetu. Niemal wszyscy dostawcy podchodzili do nas sceptycznie. I trudno nie przyznać im racji, bo kolejne lata pokazały, że Maxair stał się klasyczną hurtownią, może z marzeniami online, ale ze sprzedażą offline. Nasze hurtownie w Warszawie, Krakowie i Lublinie rozwijały się całkiem nieźle, ale sercem byliśmy w świecie e-commerce — opowiada Arkadiusz Dragun.

Dziś po tradycyjnym kanale sprzedaży pozostało tylko wspomnienie. Firma działa wyłącznie online, oferując kompleksowe rozwiązania do wentylacji, rekuperacji, ogrzewania powietrznego itp. Marka własna Eberg jest liderem popularności na Allegro w obszarze klimatyzatorów przenośnych, coolerów, wentylatorów łazienkowych czy oczyszczaczy powietrza

Europa na celowniku

Równolegle grupa pracuje nad nowym konceptem pod szyldem Climateo.

— To mają być dla nas drzwi na rynki europejskie. Sklep obsługiwany w wielu językach, z dostawą w 72 godziny do niemal każdego znaczącego miejsca na terenie Unii Europejskiej. Mamy już znak towarowy, część informatyczną, analizy i kategorie produktowe. Operacyjnie wystartujemy prawdopodobnie w drugiej połowie 2020 r. Wcześniej czeka nas jednak przeprowadzka — zapowiada szef Harmanna.

W styczniu 2020 r. cały biznes Harmanna czekają bowiem przenosiny do centrum logistycznego w podkrakowskim Kokotowie, które firma odkupiła od znanego sklepu internetowego.

— W połowie 2019 r. zdecydowałem się na zakup obiektu biurowo-magazynowego o powierzchni blisko 5000 mkw. Obiekt ma kilka lat, po drobnych modyfikacjach i remoncie nadaje się do szybkiego wprowadzenia w nasz łańcuch logistyczny. Zaoszczędzimy dzięki temu masę czasu i energii na budowę budynku od podstaw — tłumaczy Arkadiusz Dragun.

Jak zapowiada, w 2019 r. Harmann oraz wentylacja24.pl osiągną sumaryczny obrót bliski 100 mln zł. Szczególną dumą dla właściciela jest to, że wciąż zachowuje w przedsięwzięciu 100 proc. udziałów i ma pełną swobodę w podejmowaniu decyzji.

