Biznes z troski o planetę

Zrównoważony rozwój i stała obserwacja rynków konsumenckich pozwoliły szeroko rozwinąć skrzydła kieleckiej spółce Formaster. Jej produkty są znane na wielu rynkach zagranicznych.

Formaster to rodzinna firma z Kielc, która od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji urządzeń i akcesoriów dla przemysłu oraz gospodarstw domowych. W tym czasie wypracowała marki własne — Dafi i SeeYoo. Ponad 30 lat działalności pozwoliło jej stworzyć unikalne rozwiązania i zyskać bogate doświadczenie w produkcji filtrów do wody marki Dafi, elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody oraz pojemników do próżniowego przechowywania żywności. Na rozwój firmy pracuje ponad 380 specjalistów. Formaster posiada własne biuro projektowo-konstrukcyjne i laboratorium oraz kilka linii produkcyjnych, które co roku dostarczają miliony produktów. Firma swój rozwój na wysoką skalę zawdzięcza nieustannej obserwacji i wnikliwym badaniom rynku. Słucha swoich odbiorców i nie narzuca rozwiązań ukierunkowanych na własny zysk. Działa kompleksowo, łącząc dobro konsumenta, środowiska naturalnego i marki.