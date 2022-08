BlackRock zamyka ETF rosyjskich aktywów

BlackRock poinformował, że proces zamykania iShares MSCI Russia ETF (ERUS) rozpocznie się 17 sierpnia. Wpływy ze sprzedaży niewielu aktywów, które możliwe są obecnie do sprzedaży, zostaną rozdzielone między akcjonariuszy funduszu. Ponieważ większość jego aktywów obecnie nie może zostać sprzedana z powodu sankcji lub innych ograniczeń BlackRock przewiduje, że likwidacja ETF będzie trwała przez długi okres czasu.

Bloomberg zwraca uwagę, że ERUS to pierwszy w USA duży ETF dedykowany rosyjskiemu rynkowi, który zostanie zlikwidowany. Przypomina, że wartość jego aktywów dochodziła w 2018 roku do ponad 800 mln USD. Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że spadła niema do zera. ERUS trzymał przede wszystkim akcje i kwity depozytowe rosyjskich spółek, które obecnie są „zamrożone”. Do dyspozycji są jedynie gotówka i wpływy z funduszy rynku pieniężnego.