Boeing dostarczył w sierpniu 22 zamówione samoloty. Liczba egzemplarzy wzrosła wraz z ożywieniem na rynku lotniczym, pisze Reuters.

Spośród 22 odrzutowców dostarczonych w zeszłym miesiącu, 14 to pasażerskie 737 MAX, a dwa to morskie samoloty patrolowe P-8. Pozostałe sześć egzemplarzy to samoloty szerokokadłubowe, w tym trzy tankowce KC-46 dla amerykańskiego wojska.