Boeing ponownie opóźnia testowy lot Starlinera

Drugi testowy lot bezzałogowy statku kosmicznego Starliner będzie opóźniony o co najmniej dwa miesiące. Powodem są wykryte problemy z układem napędowym kapsuły.

Najnowsza misja, zwana Orbital Flight Test 2 lub OFT-2, miała pierwotnie wystartować w grudniu 2020 roku, a następnie była wielokrotnie przekładana. Przy okazji ostatniej próby, która miała miejsce 3 sierpnia, Boeing odkrył, że 13 zaworów wchodzących w skład układu napędowego kapsuły nie działa prawidłowo.

Wiceprezes Boeinga John Vollmer powiedział, że firma współpracuje z producentem zaworów, Aerojet Rocketdyne, w celu zidentyfikowania dokładnej przyczyny problemów. Analizowana jest także możliwość ich przeprojektowania. Usterka sprawia, że lot ponownie opóźni się, tym razem o co najmniej dwa miesiące.

Pierwsza misja kosmiczna Boeinga miała miejsce w grudniu 2019 roku i zakończyła się niepowodzeniem. Po udanym starcie system kontroli lotu statku kosmicznego nie zadziałał, a kapsule nie udało się dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Producent zobowiązał się wówczas do wprowadzenia niezbędnych poprawek zasugerowanych przez NASA.

Boeing opracował Starlinera w ramach programu Commercial Crew NASA, który amerykańska agencja wdrożyła w 2010 roku. Celem programu było nakłonienie firm z sektora prywatnego do stworzenia najbardziej opłacalnego, innowacyjnego i bezpiecznego sposobu dostarczania astronautów do i z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W międzyczasie główny konkurent Boeinga, należąca do Elona Muska firma SpaceX, zrealizowała pomyślnie dwie misje z użyciem kapsuły Dragon.