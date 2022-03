BofA podwyższył prognozę rentowności Bundów

Powodem podwyższenia prognozy jest spodziewana wyższa inflacja i stopy procentowe.

- Podwyższamy naszą prognozę rentowności 10-letnich Bundów na koniec roku z 10 pkt. bazowych do 40 pkt. bazowych – głosi raport banku.

We wtorek rentowność obligacji 10-letnich Niemiec wynosiła 0,09 proc., czuli 9 pkt. bazowych.

Analitycy Bank of America podwyższyli także prognozę rentowności 2 i 5-letnich obligacji Wielkiej Brytanii. W przypadku „dwulatek” z 1,70 proc. do 1,75 proc., a „pięciolatek” z 1,5 proc. do 1,65 proc.