Borys: PFR wyemitował obligacje za 1,25 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował obligacje 10-letnie o wartości 1,25 mld zł - poinformował w środę na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że do tej pory z Tarczy PFR 2.0 wypłacono ok. 4,5 mld zł subwencji dla firm.

"Grupa PFR wyemitowała dzisiaj obligacje 10-letnie o wartości 1250 mln zł. Łączna wartość emisji obligacji PFR celem sfinansowania pomocy dla przedsiębiorstw i ochrony miejsc pracy przekroczyła 71,9 mld zł. Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 wypłaciliśmy już pomoc w kwocie 4,5 mld zł" - napisał prezes Borys.

Jak przekazał na Twitterze wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, z pomocy skorzystało już 28,9tys. firm, w których zatrudnionych jest 193 tys. osób. Subwencje trafiły m.in do 10,3 tys. restauracji i przedsiębiorstw gastronomicznych oraz 3,4 tys. hoteli oraz miejsc zakwaterowań.

Wartość pomocy w ramach Tarczy PFR 2.0 to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm (tj. do dziewięciu pracowników) i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z 54 branż.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

W ramach zakończonej Tarczy PFR 1.0 wypłacono 61 mld zł.