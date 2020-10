Brytyjski koncern paliwowy uniknął straty w trzecim kwartale roku, jednak ostrzega, że w związku z trwającą pandemią tempo odbudowy popytu na ropę pozostaje niepewne.

BP poinformowało we wtorek, że skorygowany dochód netto wyniósł w trzecim kwartale 86 mln USD. To poprawa w porównaniu z drugim kwartałem, kiedy firma odnotowała stratę 6,68 mld USD. Akcje na giełdzie w Londynie wzrosły po godz. 8 o 1,9 proc. do 203,8 pensów.