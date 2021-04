Brytyjczycy nie zbudują terminala w Świnoujściu

Port w Świnoujściu znów rozpoczyna poszukiwanie operatora hubu wartego ponad 3 mld zł. Oferta Baltic Gateway nie spełniła wymogów formalnych.

Polskie porty szukają operatorów, którzy zbudują lub rozbudują ich potencjał w segmencie przeładunku kontenerów. Bliski pozyskania partnera był Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście (ZMPSŚ). 16 kwietnia otworzył jedyną ofertę, która wpłynęła w przetargu. Złożyła ją zarejestrowana w Wielkiej Brytanii firma Baltic Gateway. Niewiele o niej wiadomo. Z branżowych doniesień wynika, że jest związana z dawnymi menedżerami budującymi przed laty terminal kontenerowy w Gdańsku.

Zespół port dalej szuka operatora

Po sprawdzeniu dokumentacji okazało się, że oferta Baltic Gateway nie spełnia jednak wymogów stawianych przez port. „Komisja prowadząca postępowanie stwierdziła, że złożona oferta nie spełnia wszystkich wymogów formalnych (...) Komisja rekomenduje zarządowi ZMPSIŚ odrzucenie złożonej oferty i zakończenie aktualnie prowadzonego postępowania bez rozstrzygnięcia” — czytamy w komunikacie portu.

Jego władze zapewniają, że nadal będą opracowywać dokumentację niezbędną do rozpoczęcia realizacji inwestycji i poszukiwać partnera, który ją wykona i będzie zarządzał kontenerowym hubem.

Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, nowy obiekt może powstać na m.in. zalądowionych wodach Bałtyku. Jego koszt oszacowano co najmniej na 3 mld zł. Potencjał przeładunkowy terminala wynieść może 1,5-2 mln TEU (kontenerów 20-stopowych).

Gdyński port ma z czego wybierać

Oprócz Świnoujścia do rozbudowy potencjału przeładunkowego przygotowuje się także gdański operator DCT, planujący zwiększyć o połowę moce sięgające 3 mln TEU. Koszty inwestycji nie są jeszcze znane, z szacunkowych danych wynika, że mogą sięgnąć nawet 1 mld zł. Port Gdynia natomiast rozmawia z kilkoma podmiotami, które podobnie jak w Świnoujściu zalądowią Bałtyk, by postawić kontenerowy hub. Do dialogu technicznego dopuścił czterech oferentów. Są to: konsorcja Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS, Hutchison Ports Poland z Port of Felixstowe Limited oraz firmy International Container Terminal Services Inc. i Mota-Engil Central Europe PPP Road. Koszt gdyńskiej inwestycji jest szacowany na 3,5 mld zł, a potencjał przeładunkowy na 2,5 mln TEU.