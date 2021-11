W ciągu półtora miesiąca brytyjski rząd sprzedał akcje grupy National Westminster Banku (NatWest) o wartości 400 mln GBP. To kolejny etap redukcji udziału skarbu państwa w tej instytucji finansowej.

Po transakcjach brytyjski rząd nadal jest właścicielem pakietu 52,96 proc. udziałów w grupie NatWest, która wcześniej funkcjonowała na rynku jako grupa Royal Bank of Scotland. Zgodnie z oświadczeniem, to o jeden punkt procentowy mniej niż we wrześniu.